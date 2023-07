Dieci giorni di riposo in più per Barak a causa di un'infezione virale. Il report medico

Brutte notizie per il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak: il ceco ha contratto un’infezione virale durante le vacanze. Per lui, dunque, necessari dieci giorni di riposo in più prima di riprendere ad allenarsi con la squadra.

Ecco il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, il calciatore Antonin Barak è stato sottoposto ad accertamenti specialistici a seguito di un’ infezione virale contratta durante il periodo di vacanza. Il calciatore, in buone condizioni generali, necessita di ulteriori dieci giorni di riposo prima di poter essere sottoposto alle visite di rito per poter iniziare la preparazione pre-campionato".