Corriere Fiorentino: La promessa di Kean alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Kean promette: via solo per la clausola. Viola su Esposito”.

Pagina 9

Presente un articolo dal titolo: “Il doppio bersaglio”. Sommario: "La promessa di Kean alla Fiorentina: via soltanto per la clausola da 52 milioni (che scade il 15 luglio). E i viola stringono per Bernabé e Sebastiano Esposito".

Sette giorni

Articolo che inizia così: “Sette giorni. Né uno di più, né uno di meno. Ancora una settimana, e poi chi vorrà Moise Kean dovrà necessariamente sedersi a trattare con la Fiorentina”.