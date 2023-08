In prima pagina su La Repubblica edizione fiorentina troviamo: "Fiorentina niente drammi, è solo l'inizio".

A pagina 12: "Fiorentina in difficoltà l’analisi di Italiano “È mancata la qualità”". In basso: "Amrabat e Quarta, destini in attesa per Jovic ora si muove Ramadani".