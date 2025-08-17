Bianco, che fai? Ritorno in cadetteria (con un ex viola) o aspetti la grande chiamata?
Alessandro Bianco rimarrà a Firenze? Difficile dirlo al momento, anche se il suo futuro sembra sempre più indirizzato altrove.
Il Catanzaro è forte su di lui
Il centrocampista era infatti sul punto di accettare la proposta di trasferimento in prestito al Catanzaro, in Serie B, per una nuova stagione in cadetteria dopo quella passata alla Reggiana e la buona esperienza a Monza lo scorso anno nella massima serie.
Da Pioli a… un altro ex viola?
Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista uscito dal vivaio della Fiorentina non ha proprio il posto assicurato con Stefano Pioli e, se proprio diventasse necessario andarsene, preferirebbe farlo per una compagine che giochi in Serie A. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi anche nelle ultime ore di mercato, ma prima resta da convincere Bianco a sposare la causa calabrese di Alberto Aquilani.