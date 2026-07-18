Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina andato in prestito all'Avellino in Serie B, si è presentato in conferenza stampa parlando della sua scelta.

“Vi spiego perché ho scelto l'Avellino”

Martinelli ha commentato: “L'Avellino mi voleva da subito, ho pensato al migliore percorso per me, chi mi ha convinto di più è stato il direttore e il mister con una telefonata, il venire ad Avellino in una piazza bellissima, con la Samp ho fatto la prima partita ad Avellino ed è una piazza calda, c'è una bella atmosfera. Una scelta complicata perché ho fatto sei mesi bellissimi alla Sampdoria ma per il mio percorso credo sia la scelta giusta".

“De Gea è il mio idolo"

E ha aggiunto: "Come idolo ho De Gea perché mi ci sono allenato insieme per due anni e mezzo e per come si allena è un esempio. Spero di giocare il più possibile e aiutare la squadra, farla crescere in ogni aspetto sia in campo che fuori”.