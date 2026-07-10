UFFICIALE: Martinelli ritorna in Serie B, c'è l'accordo per il prestito
La Fiorentina comunica tramite i propri canali ufficiali di aver finalizzato l'accordo per cedere in prestito un proprio talento.
Torna in cadetteria
Si tratta di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006, che torna in Serie B: dopo l'ottima metà stagione difendendo i pali della Sampdoria, stavolta a puntarci è l'Avellino. Sarà l'Irpinia, dunque, la sua nuova casa per la prossima stagione.
Il comunicato ufficiale
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.S. Avellino 1912.
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