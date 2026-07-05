Bruciata per Martinelli, la Sampdoria cerca un altro 'scarto' bis dell'ultima tragica Fiorentina

Tra i tanti calciatori scartati nell'ultima stagione c'è anche Mattia Viti, il cui prestito è durato appena metà stagione: il tempo per qualche apparizione da brivido, un rosso a San Siro e un prestito interrotto prima del tempo. Per lui si sono aperte addirittura le porte della B e della Sampdoria, con cui si è salvato dalla retrocessione, in compagnia di Martinelli.

I blucerchiati vorrebbero riproporre il prestito al Nizza, sempre proprietario del cartellino, così come avevano ritentato la strada Martinelli, destinato però all'Avellino. Un Viti bis a Genova invece ha molte più chance di andare in scena, sempre però nello scenario della Serie B.