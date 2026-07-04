Un'offerta milionaria per convincere Dzeko a giocare ancora. E c'è chi vorrebbe riportarlo in Italia

Nonostante i suoi 40 anni, sono ancora diversi gli estimatori dell'ex centravanti della Fiorentina, Edin Džeko, che ancora non ha deciso se smettere definitivamente di giocare dopo l'esperienza ai Mondiali con la Bosnia, o continuare ancora.

Lo Schalke

Innanzitutto sul piatto del giocatore c'è l'offerta milionaria dello Schalke 04, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Bundesliga nella seconda parte della stagione appena conclusa. 1,5 milioni di euro netti, questa l'offerta della società per andare avanti con l'accordo.

Turchia…e Italia

Ma non basta perché da ambienti vicini al giocatore trapela anche la notizia che vi siano squadre turche e perfino italiane sulle sue tracce. Nel nostro paese il centravanti ha già giocato con le maglie di Inter, Roma e Fiorentina appunto.