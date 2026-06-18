Si complica il Mondiale della Bosnia di Dzeko. L'ex viola si nota solo per un'ammonizione

La seconda giornata dei gironi dei Mondiali è appena iniziata. E c'è un ex Fiorentina tra i protagonisti della serata, anche se non si è fatto notare particolarmente. Edin Dzeko ha faticato a incidere e la sua Bosnia è inciampata in una sconfitta.

Vince la Svizzera, la strada della Bosnia è in salita

Al SoFi Stadium di Inglewood vince 4-1 la Svizzera contro i bosniaci. Il primo tempo non riserva grandi emozioni, pur essendo nettamente sotto il controllo degli elvetici che attaccano senza sosta. La Nazionale di Barbarez è più pericolosa nella prima metà di ripresa, poi gli avversari alzano nuovamente i ritmi. Dzeko e compagni alzano il muro, ma crollano a un quarto d'ora dalla fine con la rete di Manzambi. L'espulsione di Muharemovic poco dopo è la zappa sui piedi per la Bosnia; prima Ruben Vargas (ex obiettivo viola) e poi ancora Manzambi certificano la vittoria della Svizzera. A poco serve la perla di Mahmic nel recupero, rende la pillola meno amara solo per un attimo, fino al rigore trasformato da Xhaka in extremis.

Una gara tutt'altro che memorabile per l'ex viola Dzeko

E Dzeko? Dopo la panchina al debutto contro il Qatar, il centravanti dello Schalke è partito titolare. Ma le cose non sono andate secondo programma: l'ex Fiorentina tenta un paio di conclusioni innocue, si fa notare soltanto per un fallo in attacco all'ora di gioco che gli costa il giallo. Qualche minuto più tardi viene sostituito e lascia spazio a Bajraktarevic.