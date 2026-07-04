Dopo sei mesi da incubo in viola, Viti vuole tornare in Italia: il procuratore però smentisce i contatti con un club di A

Il passaggio alla Fiorentina di Mattia Viti, arrivato nello scorso calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Nizza, non ha minimamente sortito gli effetti sperati, col giocatore che è rimasto ingabbiato nelle difficoltà generali della squadra di Pioli: l'esperienza in Viola del giocatore si è di fatto conclusa con il cartellino rosso rimediato nella sconfitta per 3 a 0 a San Siro contro l'Inter.

La volontà di tornare in Italia

Durante il mercato di gennaio, infatti, è stato interrotto il prestito alla Fiorentina, con Viti che ha concluso la stagione in Serie B alla Sampdoria, che tuttavia ha deciso di non riscattarlo. Il giocatore ha quindi fatto ritorno al Nizza, ma la sua volontà è quella di tornare in Italia.

L'agente però frena

A TMW è infatti intervenuto Dario Ristori, agente del giocatore, che ha così parlato a proposito di un presunto interessamento del Cagliari: “Non abbiamo avuto contatti con il Cagliari al momento. Sarebbe però una destinazione graditissima, la società è molto seria ed il DS conosce molto bene il ragazzo”.