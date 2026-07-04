Viery è sbarcato, Pongracic non ancora: la coppia dei centrali è fatta ma per vederli insieme...

Il piano della Fiorentina per la difesa è chiaro: il neo arrivato Viery sarà il perno di sinistra della coppia centrale e al suo fianco ci sarà Marin Pongracic. Il brasiliano integra un reparto che ha completato finalmente la sua transizione da tre a quattro e, nei progetti, è uno dei due titolari.

Pit stop in America

Ma quanto servirà per vederli insieme? Servirà un po' di tempo perché intanto il croato, appena eliminato dal Mondiale, si godrà un periodo di vacanze extra, essendo stato impegnato anche dopo il termine della stagione con la Fiorentina. Viery invece dovrebbe esserci fin da inizio ritiro ma è dovuto tornare in Brasile per alcune questioni burocratiche, scrive il Corriere dello Sport. Che sia prima o dopo comunque, la coppia titolare sarà Viery-Pongracic, con Comuzzo e Ranieri alle loro spalle.