La Croazia saluta i Mondiali. Il viola Pongracic gioca bene, l'unica sbavatura... è fatale - VIDEO
Marin Pongracic. Foto: FIorentinanews.com
La Fiorentina “saluta i Mondiali”: l'unico giocatore viola convocato, Marin Pongracic, è stato eliminato dalla competizione. Nella scorsa notte la sua Croazia ha affrontato il Portogallo in un match tiratissimo e pieno di emozioni. Nella ripresa Ronaldo ha risposto a Perisic, poi Goncalo Ramos (nuovo volto del Milan) ha regalato al 94° gli ottavi ai lusitani.
Pongracic lascia il Mondiale a testa alta
Pongracic ha svolto una prestazione generalmente positiva: questo è quanto affermato a livello generale dalla stampa. La sua è una prova attenta e ordinata, condita da un'unica fatale sbavatura, la marcatura su Ramos al momento del 2-1 portoghese.
L'unica sbavatura…
Di seguito il video della rete del Portogallo:
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