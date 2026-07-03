La Croazia saluta i Mondiali. Il viola Pongracic gioca bene, l'unica sbavatura... è fatale - VIDEO

La Fiorentina “saluta i Mondiali”: l'unico giocatore viola convocato, Marin Pongracic, è stato eliminato dalla competizione. Nella scorsa notte la sua Croazia ha affrontato il Portogallo in un match tiratissimo e pieno di emozioni. Nella ripresa Ronaldo ha risposto a Perisic, poi Goncalo Ramos (nuovo volto del Milan) ha regalato al 94° gli ottavi ai lusitani.

Pongracic lascia il Mondiale a testa alta

Pongracic ha svolto una prestazione generalmente positiva: questo è quanto affermato a livello generale dalla stampa. La sua è una prova attenta e ordinata, condita da un'unica fatale sbavatura, la marcatura su Ramos al momento del 2-1 portoghese.

L'unica sbavatura…

Di seguito il video della rete del Portogallo: