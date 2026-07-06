Martinelli all'Avellino, c'è anche un premio valorizzazione. Ecco i dettagli
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Manca solo l'ufficialità per Tommaso Martinelli all'Avellino. Il portiere classe 2006 passerà nuovamente in Serie B, dopo l'esperienza semestrale alla Sampdoria.
Premio valorizzazione
Come scrive il Corriere dello Sport, l'operazione del suo passaggio in Irpinia è stata definita nelle ultime. L'intesa tra Fiorentina e Avellino prevede anche un premio di valorizzazione a favore del club campano.
Cosa prevede?
Questo incentivo è legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze, un dettaglio che fa capire come entrambe le società vogliano puntare forte sul giocatore. L'Avellino per la prossima stagione e la Fiorentina per il futuro.
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