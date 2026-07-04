Martinelli rimane in Serie B, ma cambia squadra: tutto fatto per il nuovo prestito
Era attesa in queste ore una decisione sul futuro di Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006 della Fiorentina è pronto a una nuova esperienza in Serie B.
Nuovo prestito
Dopo il prestito semestrale dello scorso anno alla Sampdoria, il portierino viola vestirà la maglia dell'Avellino, che ha chiuso la trattativa per il suo prestito con la Fiorentina.
Si attende l'ufficialità
A confermarlo è Alfredo Pedullà, che sottolinea come è arrivato anche l'ok di Martinelli al trasferimento in biancoverde. Si attende l'ufficialità.
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