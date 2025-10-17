Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva in vista di Milan-Fiorentina: “Da fuori la Fiorentina sembra una grande formazione Primavera. Credo che serva davvero affiancare ai giovani un po' di sostanza e, nel caso specifico del centrocampo, l'unico che può portarla è Mandragora. Fagioli dà l'impressione di avere qualcosa che non va. Non aiuta i compagni anzi, spesso li mette in difficoltà”.

“Anche i tifosi devono svegliarsi”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve darsi una svegliata e, lasciatemelo dire, se la devono dare anche i tifosi: mandare via Pradè non vi regalerà 5 punti in più in classifica”.