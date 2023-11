L'ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio in un'intervista a TMW ha commentato varie tematiche collegate alla squadra viola: "Ci sono sconfitte e sconfitte, abbiamo visto come ha perso contro la Juventus, però con l’Empoli non mi aspettavo la sconfitta. Cosa manca? È una bella domanda, ma psicologicamente mi sembra in crescita rispetto all’anno scorso. Mancano i gol degli attaccanti, anche se la classifica è felice. Vedo una squadra cresciuta”.

E alla domanda su come mai con Italiano gli attaccanti faticano a segnare afferma: “Il 90% delle volte una sua squadra va sull’esterno e infatti Nico Gonzalez è il più in forma che hanno in questo momento. Le palle però arrivano in mezzo, devono essere più bravi a sfruttare certe occasioni”.

E quando gli viene chiesto se Arthur l’ha sorpreso per l’impatto che ha avuto risponde: “No, è perfetto per Italiano. Sapevo che era quel tipo di giocatore che fa girare la squadra”.

E sul suo ingresso nella’Hall of Fame della Fiorentina dichiara: “Con grande orgoglio mi prendo questo riconoscimento meritato. Lo posso dire, sono passati tanti anni, ma credo di aver lavorato con il cuore e con attaccamento alla maglia, come piace alla gente di Firenze. Me lo prendo e me lo tengo stretto questo riconoscimento”.