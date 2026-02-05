Questo pomeriggio l'ex portiere di Palermo e Chievo Verona Stefano Sorrentino, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina, e del tema portieri.

“Sappiamo tutti lo spessore di Fabio Paratici. Io ho la fortuna di conoscerlo anche come persona e, secondo me, per l'esperienza che ha e per il percorso che ha fatto durante la sua carriera credo che in questo momento la Fiorentina non potesse scegliere persona migliore. E parlo a 360 gradi, non soltanto di calcio: per l'umanità dell'uomo, per quello che ha passato Firenze negli ultimi anni e alle difficoltà che la squadra sta avendo ultimamente. Credo che oltretutto si sia presentato molto bene, da grande signore qual'è, sapendo che ora fino a giugno avrà davanti a se un solo obiettivo".

"Paratici ha qualcosa in più rispetto agli altri"

Ha anche aggiunto: “E' un grande lavoratore, oltre che essere un grande esperto di calcio: quando stai cosi a lungo in un club come la Juventus, vincendo tanti trofei, non è un caso. E' chiaro che ha qualcosa in piu rispetto a tanti altri. E' chiaro che Firenze adesso non è la piazza che tutti quanti ci aspettavamo, però a volte fare un passo indietro per fare un salto ancora piu in alto non è mai una mossa sbagliata”.

“De Gea non può essere inserito tra i migliori portieri di questa stagione”

Ha anche detto la sua sui migliori portieri visti finora in Serie A: “Dopo la scorsa stagione Svilar sta avendo un momento di flessione, prendendo dei gol non da lui. Sicuramente tra i profili top ci metto anche Caprile. È chiaro che in questo momento non posso nominare in questa lista De Gea, perchè comunque nel marasma negativo della Fiorentina anche lui è stato spesso protagonista. Da non dimenticare anche Carnesecchi e Butez del Como, che è meno famoso e pubblicizzato ma sta dimostrando di essere un portiere di livello”.