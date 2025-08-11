I quattro NO pronunciati da Commisso

C’ è chi dice no. In questo caso non è Vasco Rossi ma il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso che, secondo quanto riportato da Tuttosport ha esplicitato quattro rifiuti, dinanzi ad altrettante proposte arrivate per Pietro Comuzzo.

I quattro NO

Il centrale classe 2005 rimarrà dunque alla Fiorentina, che lo considera incedibile nonostante le tante richieste arrivate da Milan, Bournemouth, Manchester United e Southampton.

Ambizioni più importanti

Un segnale questo, scrive ancora la fonte citata, di come le ambizioni dei viola siano sempre più importanti.