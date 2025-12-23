Bucciantini: "Paratici non è un soggetto per disperati, è una grande chiamata della Fiorentina. Contro l'Udinese..."

L'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul match tra viola e Udinese di domenica e dell'arrivo di Paratici a Firenze.

La partita del Franchi

“La Fiorentina lo scorso anno è arrivata 20 punti sopra l'Udinese. La partita al Franchi è stata indirizzata da un errore senza senso di Okoye, un giocatore che fa blocchi di buone partite e poi fa cosa inspiegabili. Poi non è stato solo l'errore, perché Genoa-Atalanta è stata un'altra partita. L'Udinese si è paralizzata, il cambio di modulo li ha fermati. La Fiorentina ha avuto 10-11 occasioni da gol nettissime. Davanti a una situazione difficile i friulani si sono spaventati”.

Su Paratici

“Milan e Fiorentina che lo hanno cercato solo squadre storiche. Ora certo, i viola hanno necessità diverse. Ora in questo momento c'è una sensualità alla Fiorentina: chiunque crede di arrivare e fare meglio, arrivare e fare l'eroe. Questo è stato l'inganno che ha fregato Vanoli. Anche per Paratici è una bella possibilità. Per la Fiorentina è la scossa e il nome che possono revitalizzare la piazza. Paratici può sistemare una squadra che quando le cose vanno male arriva 8 anni. A me sembra una grande chiamata. Non mi sembra un soggetto per disperati Paratici”.