Corriere dello Sport-Stadio: Le parate di Maignan fanno la differenza

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Conta solo la Coppa". Sommario: "Brividi per Barone. A fare la differenza sono il gol di Leao e le parate di Maignan. Franchi sold-out per l'andata con l'Atalanta".

Pagina 6

Titolo grande per: “Troppo Milan per i viola”. Sottotitolo: “Un assist e un gol di Leao, Maignan protagonista (come Terracciano): i rossoneri fanno valere la loro forza”.

Pagina 9

Spazio alle dichiarazioni: “Viola, così si gioca”. Ovvero: “Italiano: ”Il Milan è fortissimo, ma pochi riusciranno a battere questa Fiorentina. Non abbiamo sfruttato quanto creato, anche per quel miracolo di Maignan". In taglio basso: “Commovente coreografia ”Joe, ti sarebbe piaciuta". Sottotitolo: “Serata per i tifosi viola che non ci sono più. E al dirigente scomparso: ”Sarai fiorentino per sempre".