Un infortunio ancora indigesto per Vanoli: Solomon l'unico non sacrificabile sull'altare... della Conference

Se c'era un giocatore a cui proprio Vanoli non avrebbe voluto rinunciare era Manor Solomon, l'unico arrivo di gennaio ad aver dato concretamente una marcia in più alla Fiorentina e interprete cruciale per giocare con il tridente offensivo. L'infortunio dell'israeliano al tecnico viola non è andato proprio giù, secondo La Nazione.

Infortunio che sarebbe stato possibile evitare con una gestione più accorta, più ‘normale’ in Conference con lo Jagiellonia, gara nella quale un ingresso di Solomon non era nei programmi. E ora purtroppo l'attesa si prolungherà fino a Pasqua, facendogli saltare due scontri cruciali con Parma e Cremonese.