L'allenatore Alessandro Cucciari è intervenuto a TMW Radio sul conto del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli: “La situazione è difficile da giudicare. Si era partita parlando di Champions League e siamo arrivati a mandare via Pioli a nemmeno metà campionato. Intorno alla squadra c'erano aspettative alte, ma io non credo che il problema l'allenatore. Cambiare di nuovo adesso, prendendo dunque qualcun altro al posto di Vanoli, non sarebbe risolutivo a mio avviso”.

“Non mi preoccupa il -5, ma…”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina pensava di lottare per altri obiettivi e si è trovata in una situazione dalla quale non riesce a uscire, semplicemente perché nessuno è in grado di prenderla in mano. Ora la situazione è drammatica perché tutte le partite diventano decisive e richiedono di lottare, e non puoi farlo se non hai la mentalità giusta. Non mi preoccupa tanto il -5, in fondo ci sono ancora tanti punti a disposizione, quanto la confusione nell'ambiente e la mancanza di spirito di sacrificio”.