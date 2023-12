Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina in Champions? Ci pensa Rocco. Commisso vuole investire

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo grande sulla Fiorentina: "Ci pensa Rocco". Occhiello: "Commisso è pronto a potenziare la Fiorentina: Dal terzino all'esterno, ecco le mosse". Sottotitolo: "Champions colpi a gennaio".

Pagina 16

Grande spazio alle cronache di mercato: “Fiorentina in Champions Commisso vuole investire”. Sottotitolo: “Servono una punta e un terzino: Laurienté del Sassuolo costa 20 milioni. E Rocco ci pensa”.

Pagina 17

Apertura della pagina per: “Bonaventura over the top con Bellingham e Mbeumo”. E ancora: “Gonzalez ha segnato più di tutti nella Fiorentina grazie alle coppe ma anche Jack si è ritagliato un ruolo a livello internazionale”. In taglio basso: “Dal portiere al centravanti, sarà turnover con il Parma”.