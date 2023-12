Due acquisti per cullare il sogno Champions: La Fiorentina vuole investire a gennaio

La classifica continua a sorridere alla Fiorentina che è vicinissima alla zona che conta della graduatoria. Il direttore generale gigliato nel corso dell'ultimo fine settimana ha anche sdoganato la parola Champions, alludendo alla possibilità che la squadra possa terminare l'annata tra le prime quattro.

Due nuovi acquisti almeno

E per cullare ancora di più questo sogno, durante il prossimo mercato invernale dovrebbero arrivare almeno due nuovi acquisti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, due, in prima istanza, sono le richieste che l’allenatore ha fatto alla sua squadra mercato: un nuovo terzino destro (al momento la priorità) e un esterno offensivo per la fascia sinistra con il gol nel sangue.

Vice Kayode

Per il ruolo di vice-Kayode lo sguardo, in questa fase, è puntato verso est, con i nomi di Milan Gajic (classe ’96) del Cska Mosca e Josip Juranovic (di un anno più vecchio) dell’Union Berlino, accessibili a costi contenuti.

Un esterno offensivo

C'è poi l’esterno offensivo dove la Fiorentina. Il nome che più di tutti fino ad oggi è stato sondato è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, elemento che il club viola seguiva già all’epoca della sua militanza nel Lorient (prima di prendere Ikone) e che oggi potrebbe tornare d’attualità. Resta tuttavia lo scoglio del costo, non banale: per il ’98 gli emiliani non chiederanno infatti meno di 20 milioni.