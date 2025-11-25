​​

Vitale: "Se i dirigenti della Fiorentina non rinnovano il contratto a Fortini, vanno arrestati"

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, stravede per Niccolò Fortini

Al punto da dire a Rtv38: “Se non è stato ancora rinnovato il contratto a Fortini i dirigenti della Fiorentina sono da arrestare”. 

E poi: “Chi c'è a capo di tutto in questo momento? Ferrari? Bisogna mandare le forze dell'ordine a casa e farli arrestare tutti se non prolungano il contratto al ragazzo”. 

