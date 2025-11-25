Vitale: "Se i dirigenti della Fiorentina non rinnovano il contratto a Fortini, vanno arrestati"
Niccolò Fortini in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, stravede per Niccolò Fortini.
Al punto da dire a Rtv38: “Se non è stato ancora rinnovato il contratto a Fortini i dirigenti della Fiorentina sono da arrestare”.
E poi: “Chi c'è a capo di tutto in questo momento? Ferrari? Bisogna mandare le forze dell'ordine a casa e farli arrestare tutti se non prolungano il contratto al ragazzo”.
💬 Commenti (6)