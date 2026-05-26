La Nazione: I primi indizi di mercato? Lì da Dodô...

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Apertura per: “Panchina viola, è un rebus Allenatore, sale... Grosso Vanoli ancora in attesa Ma c'è il terzo incomodo”. Sottotitolo: “Paratici al lavoro. E il mister del Sassuolo potrebbe essere una 'coperta di Linus”. Di spalla: “Nel 2026 fatti 33 punti Tutti i numeri di Paolo”.

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Spazio per: “I primi indizi di mercato Dodo, prove di partenza Quel 'piace' sospetto sulla pagina della Roma”. Sottotitolo: “Il contratto mai rinnovato e le voci ancora insistenti. I giallorossi fanno sul serio”. Di spalla infine: “Ndour e Comuzzo con la Nazionale Per Cher è la prima convocazione”.