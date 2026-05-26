Quando un cuoricino è davvero di troppo. Dodô e le prove tecniche di partenza da Firenze

Galeotto fu il ‘cuoricino’, specie se si sa che il tuo nome è accostato a quello di una squadra ormai da un po' di tempo. E' così che Dodô è riuscito ad indispettire i tifosi della Fiorentina, mettendo un ‘like’ di troppo ad un post della Roma, anche se in seguito l'ha poi rimosso.

Troppo tardi ormai, perché la frittata era già fatta e se n'erano già accorti tutti della mossa del brasiliano. Sembra incredibile a dirsi ma vero, il mercato ai tempi dei social media si fa anche così.

Niente rinnovo

Dodô non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 con la Fiorentina e la sensazione, sempre più concreta, è che il club viola davanti ad un'offerta importante possa davvero prendere in considerazione la sua cessione.

Quindici milioni

La Roma è da tempo una delle società più attente alla situazione del brasiliano: per sedersi a trattare serviranno almeno 15 milioni di euro. Lo scrive stamani La Nazione.