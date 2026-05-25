Dodô, il Frecciarossa che passa da Firenze: è sul podio dei più veloci del campionato

C'è anche Dodô tra i giocatori più veloci del nostro campionato: la Serie A ha stilato infatti la lista dei calciatori con la velocità media più alta nel corso del campionato, lista nella quale il laterale brasiliano ben figura.

Il podio del premio

Il Frecciarossa Speed Award, questo il nome del premio, ha visto la vittoria di un altro esterno quale Palestra del Cagliari, che ha tenuto un'impressionante media di 27.96km/h. Segue a ruota Hojlund, punta del Napoli, con 27.92km/h, e il podio lo chiude Dodô con 27.77km/h. Peccato per la poca sostanza portata nell'ultimo terzo di campo, perché una velocità del genere è una dote da sfruttare meglio di quanto visto.