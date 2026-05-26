Il terzo incomodo e la coperta di Linus per la panchina della Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Quello di Fabio Grosso, che è in pole position per la panchina della Fiorentina, non è però l'unico nome nella mente del direttore sportivo, Fabio Paratici.
Coperta di Linus
La Nazione scrive che rappresenta soprattutto una sorta di ‘coperta di Linus’, il profilo su cui convergere nel caso in cui altre piste non dovessero andare a buon fine.
Nome forte
C'è anche un terzo incomodo per il quotidiano fiorentino, ovvero un nome forte che ancora non sarebbe uscito.
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