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Il terzo incomodo e la coperta di Linus per la panchina della Fiorentina

Redazione /
Fabio Paratici
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Quello di Fabio Grosso, che è in pole position per la panchina della Fiorentina, non è però l'unico nome nella mente del direttore sportivo, Fabio Paratici

Coperta di Linus

La Nazione scrive che rappresenta soprattutto una sorta di ‘coperta di Linus’, il profilo su cui convergere nel caso in cui altre piste non dovessero andare a buon fine. 

Nome forte

C'è anche un terzo incomodo per il quotidiano fiorentino, ovvero un nome forte che ancora non sarebbe uscito.

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