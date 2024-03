Caos a Salerno, Dia messo fuori rosa dopo il rifiuto di Udine: il club valuta l’azione legale contro il senegalese

Il tormentone Boulaye Dia è destinato ad animare il finale di stagione della Salernitana. Il rifiuto di scendere in campo nei minuti conclusivi della partita di Udine ha mandato su tutte le furie il presidente Danilo Iervolino. Il club ha deciso di mettere Dia fuori rosa; il calciatore senegalese non sarà più a disposizione dell’allenatore Fabio Liverani per le prossime partite. Ma i provvedimenti non finiscono qui.

La Salernitana ha dieci giorni di tempo per rivolgersi al Collegio Arbitrale, l’intenzione è quella di chiedere la massima sanzione nei confronti del proprio tesserato, cioè una multa pari alla metà del suo stipendio fino al termine della stagione.

Dia ha un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro a stagione e rischia, se il Collegio Arbitrale riconoscerà le ragioni della Salernitana, una multa piuttosto elevata. Ma il presidente Iervolino sta anche valutando un’azione risarcitoria da intraprendere nei confronti di Dia con una richiesta danni milionaria.