Conferme su Diogo Leite: dialoghi ben avviati tra Fiorentina e Union Berlino per il difensore portoghese

La Fiorentina è in trattativa ben avviata per Diogo Leite, difensore centrale classe ’99 dell’Union Berlino. Da capire se la trattativa sia legata o meno ad una cessione (Pablo Marì?) o se la Fiorentina intenda portarla in fondo a prescindere.

Il difensore andrà a scadenza

Contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il portoghese potrebbe arrivare a Firenze. La Fiorentina sta trattando il giocatore e i dialoghi tra le parti sono avanzati, secondo quanto riporta Matteo Moretto. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.