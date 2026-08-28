Grosso: "La situazione Kean è in costante evoluzione. In attacco mi aspetto due giocatori per ruolo"

L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha parlato alla vigilia del match contro il Frosinone, che si terrà nel giorno del centenario viola

La situazione Kean

“La situazione Kean è tutta in evoluzione - ha detto Grosso - La stiamo monitorando costantemente. Tutte le persone possono commettere degli errori, ma prima della partita con la Roma il ragazzo si era sempre allenato regolarmente. La squadra non ne è stata condizionata in questa settimana, abbiamo lavorato bene dopo la difficile partita contro la Roma. Ci siamo preparati al meglio per l'appuntamento di domani. Sappiamo quanto è importante il centenario, abbiamo visto le splendide immagini dei festeggiamenti dei tifosi”.

Mercato in attacco

L'allenatore viola ha continuato la propria analisi sul fronte offensivo viola: “All'inizio del mercato avevamo l'idea per l'attacco di raddoppiare ogni giocatore per ruolo, più un giovane a disposizione. In questo finale spero di arrivare ad avere due giocatori per posizione, senza però il jolly. In caso di necessità monitoreremo la nostra squadra Primavera. Troveremo la quadra giusta nel miglior modo possibile”.