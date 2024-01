Per Barak o 10 milioni o niente. E alla fine Brekalo potrebbe partire in prestito secco (e rimanere in Italia)

Sulle colonne de La Nazione si parla anche di quelle che potrebbero essere le cessioni di questa finestra di calciomercato invernale per la Fiorentina.

Una richiesta netta

Su Barak è ormai noto esserci il Napoli, ma la richiesta dei viola per il suo centrocampista ceco è netta: 10 milioni o niente. Se l'offerta sarà al ribasso, l'ex Hellas Verona rimarrà a Firenze.

Sarà Salerno per Brekalo?

Altro profilo in uscita è quello di Brekalo, che comunque continua a giocare titolare nella Fiorentina in assenza di alternative. Dopo il mancato passaggio alla Dinamo Zagabria, può partire in prestito secco con direzione Salernitana.