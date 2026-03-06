"Domani vi sfondo in campo, occhio". Il monito ironico di Vanoli alla squadra e la promessa rispettata
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
"Domani vi sfondo in campo, occhio". Sono state queste, più o meno, le parole con cui Paolo Vanoli ha salutato mercoledì la squadra dopo il primo allenamento dopo la debacle di Udine. Toni ironici, ovviamente, ma la sostanza c'era tutta.
Allenamento zavorrato
In effetti la seduta di ieri per la Fiorentina è stata piuttosto intensa, con il gruppo che oltre alla parte tattica ha svolto anche un lavoro atletico con la “slitta”, un oggetto zavorrato usato per migliorare resistenza ed esplosività.
Stremati
Il gruppo, come racconta La Nazione, è uscito piuttosto sfinito dalla sessione di ieri, ma la convinzione di Vanoli è che questo lavoro possa pagare nelle prossime partite che aspettano i viola, a partire da quella di domenica contro il Parma.
