Belotti arriva a Cagliari e in Sardegna è Gallo-mania: "Fondamentale avere questo tipo di giocatori nel nostro campionato"

A Cagliari è scoppiata la Belotti-mania: arrivato all'Unipol Domus, l'ex Fiorentina è stato accolto dalle parole di Alessandro Di Pardo, giocatore degli isolani, che ha elogiato profusamente ‘il Gallo’.

“Belotti non lo devo certo presentare io, è un campione d’Europa, un grandissimo attaccante, ci darà una grande mano, ne sono certo. In Serie A è fondamentale avere questo tipo di giocatori”.