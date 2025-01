Da poco diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, gara valevole per il campionato Primavera 1. Galloppa si affida sia Harder che Caprini, due dei primavera che ieri erano presenti all'Olimpico convocati con la prima squadra di Palladino. Torna titolare Elia in difesa. Tarantino torna a disposizione ed è in panchina. Per il resto solo conferme per l'undici viola, che si schiererà così contro il Bologna:

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Ievoli; Bertolini, Rubino, Caprini; Braschi.