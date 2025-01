Ore decisive per il possibile addio di Kouamé: Empoli in pole, ma l'attaccante della Fiorentina è seguito anche all'estero

Come riporta tuttomercatoweb.com, sono ore decisive per il futuro di Christian Kouamé, che domani potrebbe prendere una decisione definitiva sulla sua prossima squadra (almeno fino a giugno). L'attaccante viola è ormai con le valige in mano da tempo e per lui si sta muovendo con grande forza l'Empoli forte anche di un certo gradimento già espresso da parte del giocatore per un trasferimento in prestito fino a giugno

Sull'attaccante della Fiorentina, però, c'è anche l'interesse del Cagliari e del Torino con cui si è raffreddata leggermente la pista di un possibile scambio con Sanabria. Fuori dall'Italia piace al Leganes, ma gli spagnoli potranno prelevarlo solo a titolo definitivo visto lo stop della Fiorentina ai prestiti oltre i confini nazionali imposto dalla FIFA.