Galli: "La permanenza in A della Fiorentina scontata e naturale. La squadra si sarebbe salvata anche senza innesti, però..."

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, intervistato da News.Superscommesse.it, si è detto molto ottimista sul fatto che la formazione viola rimarrà in Serie A al termine di questa stagione.

“Permanenza in A scontata e naturale”

"I demeriti vanno attribuiti a tutti - ha dichiarato - Bisogna fare autocritica per quanto successo. Non c'è un colpevole e basta. Sono stati cinque mesi disgraziati per tutta una serie di motivi. Ora, la fortuna sembra girare anche dalla parte dei viola. Probabilmente, quello che serve ora è un difensore centrale. Con le partenze di Viti e di Pablo Marì, numericamente manca qualcosa in quella posizione di campo. Sinceramente, però, credo che il risultato della permanenza in Serie A sia quasi scontato e naturale".

“La squadra si sarebbe salvata anche senza nessun acquisto”

E inolte: “A mio parere la squadra si sarebbe salvata anche se non fosse arrivato alcun innesto. Già da settembre la Fiorentina aveva a disposizione una rosa di tutto rispetto…può salvarsi tranquillamente e acquisti come Fabbian e Brescianini non possono che dare un contribuito importante per la permanenza in Serie A”.