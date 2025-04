Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Si ferma Dodo e Kean non c’è: emergenza viola”. A pagina 4 in taglio alto: “Rivoluzione sfortunata. Dodo si ferma: appendicite. Kean torna dopo l’Empoli”, di spalla: “Jolly Folorunsho. L’uomo in più di Palladino. Ora farà l’esterno”. A pagina 5: “De Gea, Moise e il... futuro. La chiave è l’Europa League”, di spalla: “C’è il derby della FiPiLi. Aspettando Gioacchino”.