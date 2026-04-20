Il Salotto del Calcio in onda stasera: a Lecce per salvarsi

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la partita tra Fiorentina e Lecce, importantissima ai fini della salvezza viola, unico obiettivo rimanente di questa stagione.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Francesco Zizzari, Eugenio Ascari, e il presidente del Club Sportivo Firenze Florin Toma. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.