L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, intervenuto su Radio Serie A, ha parlato della partenza stagionale dei viola: “Non riesco ancora a decifrare bene la mia Fiorentina - ha detto - La squadra è partita forte contro il Genoa poi ci sono stati dei passi falsi. Ieri hanno ottenuto una grande vittoria contro l’Atalanta, che ormai è diventata una formazione d'alta classifica in Serie A”.

E poi: “L’obiettivo stagionale per la squadra di Italiano penso che possa essere la qualificazione all'Europa League, sarebbe un grande traguardo così come tornare in pianta stabile tra le sette sorelle del campionato”.