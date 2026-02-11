La guerra dei chioschi per le partite della Fiorentina. La protesta dei residenti e la risposta di Palazzo Vecchio

La guerra dei chioschi, così possiamo definirla. E' quella che sta andando in scena tra le bancarelle presenti allo stadio, nei giorni della partita della Fiorentina con i residenti di un lungo tratto del viale Manfredo Fanti.

Problemi

I banchi, una quindicina in tutto, sono rivolti verso i palazzi e distano pochi metri, con tutto quello che ne consegue. Fumi, rumore dei gruppi elettrogeni, tavolini e inciviltà di alcune persone, che lasciano di tutto sui gradini d'ingresso delle case.

Protesta e risposta

Problemi questi che hanno spinto un gruppo di residenti ad inviare una protesta scritta a Palazzo Vecchio per porre rimedio alla situazione. “Comprendiamo benissimo I disagi che si sono venuti a creare per questa nuova situazione - si legge nella risposta arrivata dagli uffici del Comune e pubblicata stamani da La Nazione - II Raggruppamento Stadio che finora era nella stessa area di dove si trovava prima il mercato rionale Fanti da un paio di settimane, su prescrizione della Questura, si trova più spostato verso il marciapiede e quindi più vicino alle case per via dell'avanzamento dei cantieri dello Stadio lato Fiesole. Quello che possiamo fare noi, sempre previa autorizzazione della Questura, è chiedere che le bancarelle del Raggruppamento Stadio siano rivolte verso la strada e non verso il marciapiede”.