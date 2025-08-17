Pioli e i magnifici Quattro: chi sta meglio a cinque giorni dal via della stagione?

Mancano appena cinque giorni alla prima partita ufficiale e in casa Fiorentina è partito il conto alla rovescua. Come scrive La Nazione, Stefano Pioli parte da alcune certezze e qualche dubbio in vista del doppio impegno di Conference League e dell'esordio in campionato a Cagliari domenica prossima.

Pioli e i magnifici 4

Fra i dubbi c'è la tenuta fisica della squadra alle prese con le fatiche del ritiro estivo. Ma Pioli ha comunque in mano un poker di giocatori che sembrano già stare bene.

Chi sta meglio in questo momento?

Come Pongracic, per esempio, già vicino al 100% della condizione, come da lui stesso sottolineato al termine dell'ultima amichevole contro la Japan University. Oppure Dodo, sul quale non sembra pesare la dialettica legata al rinnovo. Quindi Fagioli, pronto a conquistare Firenze in un nuovo progetto tattico e già al 90%, e infine Kean, all'85% della forma, secondo le statistiche riportate dal quotidiano fiorentino.