S. Sabatini: “Il giudizio sui manager della Fiorentina fino a sei mesi fa non poteva essere negativo. Paratici non viene a vendere la società”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva, commentando il vicino approdo alla Fiorentina di Fabio Paratici come nuovo dirigente, ma non solo.

‘Invito i tifosi a non accogliere Paratici come…’

“Non credo che Paratici venga ingaggiato dalla Fiorentina per fare da traghettatore verso un’altra società. Bisogna riconoscere che il management della Fiorentina fino a 6 mesi non andava giudicato in maniera negativa. Chiaro poi che i tifosi, come avviene in tutte le piazze, non si accontentassero del sesto posto e della Conference, delle cessioni di Chiesa e Kean… figuriamoci adesso. Ora li invito a non accogliere Paratici come l’uomo che adesso venderà la società, perché per me sono fuori strada”.

‘Ho visto la paura nei giocatori viola’

“Paratici avrà un compito molto difficile, aiutare la Fiorentina a salvarsi. La salvezza è l’obiettivo massimo della stagione viola. Se la squadra si salverà, si potrà progettare il futuro facendo tesoro degli errori commessi. A Parma ero dietro ai tre viola in tribuna, Ranieri, Fazzini e Marì, c’erano anche Goretti e Ferrari. Vedevo la paura nei giocatori viola, e con questa non si va da nessuna parte. La Fiorentina ha bisogno di mettere in rosa calciatori coraggiosi, consapevoli della missione. Mi sembra poi che alcuni calciatori non siano esattamente migliori amici”.