Uno, dos, tres: ha segnato (ancora) Beltran. E ci si mettono anche i clean sheet: Fiorentina contender per l'obiettivo grosso

Come conterebbe lui stesso in spagnolo, Lucas Beltran è arrivato a sommare il suo terzo gol consecutivo in campionato (considerata l'assenza all'Olimpico): dalla rete su rigore alla Salernitana alle due pesantissime e decisive a Verona e Monza, finalmente l'ex River ha trovato la via per uscire dal tunnel. In aggiunta c'è anche una difesa al suo terzo clean sheet nelle ultime quattro gare: se ci si mettono entrambi i reparti, scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina può essere davvero una contender per la Champions League.