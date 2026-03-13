Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Rakow a Sky Sport: “Dopo il gol del Rakow la partita si è un po’ allungata, e la Fiorentina è entrata meglio dalle parti del loro portiere. La squadra viola è stata superiore, il risultato alla fine è giusto. La Fiorentina dopotutto è questa, pretendere di più è negare la realtà”.

Su Braschi

Sul debutto di Braschi Bucciantini si espresso così: ” Quando si è saputo che poteva giocare lui si è creata attesa. Parliamo di un giocatore giovane e che è sempre una promessa per un domani migliore. La Fiorentina ha certamente bisogno di sistemare il presente, ma anche di sognare un domani migliore”.

Sul gol di Ndour

Poi Bucciantini ha spostato l'attenzione sul gol realizzato da Ndour: “Lui fa un gol in un attimo di decontrazione e di serenità, e forse nel peggior momento della Fiorentina. Va a calciare questa palla come quando si fanno i riscaldamenti, in modo molto giocoso”.

