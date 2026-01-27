Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio toccando vari temi di mercato con protagonista la Fiorentina, in vari reparti, sia in entrata che in uscita.

‘In difesa andrei su un profilo che conosce la Serie A’

"Dragusin sarebbe un grandissimo colpo, ma il Tottenham vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo e questo rende impervia la trattativa. Molto dipenderà anche dall'eventuale uscita di Ranieri, che piace anche al Bologna qualora uscisse Lucumì. Diogo Leite? Non mi dispiace ma preferirei qualcosa di più pronto. Finora correttamente la Fiorentina è andata a puntare calciatori come Fabbian e Brescianini che conoscono la Serie A o che venendo dalla Premier League come Solomon e Harrison possono alzare il livello portando intensità diversa".

‘Punterei dritto su Frendrup, ma…’

“A centrocampo non è facile trovare un calciatore che serve alla Fiorentina come caratteristiche, ossia un calciatore di struttura e sostanza, se non facendo un investimento. Potessi scegliere senza obblighi di spesa andrei su Frendrup, ma è del Genoa diretta concorrente, e costa. Mangala e Martel? Va capita la formula… da venerdì le situazioni possono cambiare. Non mi sembra che la Fiorentina sia proiettata ad un investimento pesante al momento. Nicolussi è ormai in uscita, anche Fazzini credo che potrebbe partire. La Fiorentina ha preso giocatori nella zona di campo dell'ex Empoli, che non è più così centrale nella rosa viola”.