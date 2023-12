Ramadani: "Italiano a Roma? Niente di vero, non c'è nulla con i giallorossi. È normale che stia bene a Firenze"

Quest'oggi, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano sarebbe stato avvistato nei pressi della sede della Roma, secondo quanto riportato da Adnkronos. Peccato che non ci sia niente di vero.

La conferma di Ramadani

Ne parla anche Fali Ramadani, agente del tecnico viola, intervenuto a Tag24: “Italiano visto a Roma? Non c'è niente di vero. Ma poi non devo commentare niente. Non sono il suo babysitter, non è certo una notizia. Per giunta non vera. Si trova bene a Firenze? È normale che sia così. Non c'è assolutamente niente con la Roma, zero”.