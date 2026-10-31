Amoruso: "Due punti persi contro l'Atalanta. Con i cambi al novantesimo Vanoli rischia la rottura coi giocatori"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Secondo me contro l'Atalanta sono stati due punti persi: perchè eravamo passati in vantaggio rimontandola, e quest'anno non era mai successo. Pensavo e speravo che la squadra riuscisse a portare il risultato a casa con grazie alla forza di aver smontato gli avversari, e invece un'altro volta siamo ceduti. Alla fine forse abbiamo anche rischiato di perderla, e proprio per questo credo che ci sia ancora tanto da lavorare se si vuole migliorare le cose. Gli errori sono di tutti, ci sono troppe cose che non si riescono a capire”.

“Questa squadra continua a sbagliare e non sembra volersi migliorare”

Ha anche aggiunto: “I due cambi fatti al novantesimo dall'allenatore e lo stare in campo di alcuni giocatori che a me non piace, solo per fare due esempi, sono tutte cose che influiscono sul rendimento della squadra. Lo stesso Ndour non mi è piaciuto per niente in occasione del primo gol quando non ha seguito De Ketelaere. Sono tutti errori che non sembrano appartenere ad una squadra che ha intenzione di migliorarsi. Non voglio colpire i singoli ma ci sono tanti giocatori che ultimamente stanno sbagliando tanto, e non sembrano mandare segnali di miglioramento”.

“Ma cosa ci si aspetta da un giocatore che entra negli ultimi tre minuti?”

Ha poi commentato la scelta di fare i cambi negli ultimi minuti, inserendo Beto e Goncalves: “Sinceramente a fare cose del genere rischi di creare casi, anche se non li conosco ma mi sembrano dei ragazzi molto tranquilli a livello caratteriale. Si rischia la rottura tra giocatore ed allenatore. Che cosa lo butti a fare un giocatore in campo negli ultimi minuti? Per dargli un contentino. A me per fortuna non è mai successo perchè ero un titolare fisso. E' vero che Beto ha avuto anche un'occasione, ma cosa si pensa di ottenere da un giocatore che entra per tre minuti? Non ha neanche tempo per entrare in ritmo partita. La Fiorentina ha dimostrato di avere tante problematiche, che finora non ha certo risolto”.

“Viery ha dimostrato che sta migliorando, Valdepenas meno”

Ha poi detto la sua sulla prestazione di Viery e sul resto della difesa: “Il brasiliano è uno dei pochi che ha dimostrato di essere migliorato, soprattutto nell'ultima partita rispetto alla precedente disastrosa prestazione di Milano. Il brasiliano è forte in marcatura, soprattutto se riesce a non far girare l'avversario. Gli altri insomma. Abbiamo sottolineato quando sotto pressione Valdepenas renda meno in fase difensivo, e Joao Mario giovedì ha fatto una partita discreta”.