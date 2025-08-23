Quest'oggi l'ex centrocampista del Milan Alberico Evani, in passato anche dirigente della Nazionale Italiana, quest'oggi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. E tra le situazioni prese in considerazione, ha avuto modo anche di dire la sua sulla Fiorentina di Stefano Pioli e di Moise Kean.

"L'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere. quanto alla Roma, credo abbia qualità, il tecnico è una garanzia, se il gruppo saprà assimilare in fretta il suo tipo di gioco e il volume id lavoro a livello fisico anche i giallorossi potranno inserirsi tra le prime quattro. La Juve al di là delle questioni di mercato la vedo solida e in crescita rispetto agli anni precedenti”.

“La Fiorentina, assieme al Torino, può essere la sorpresa”

Un pensiero anche per la Fiorentina di Stefano Pioli: “Potrebbe essere la sorpresa del campionato insieme al Torino. Pioli ha grande esperienza e conosce l'ambiente, i tifosi lo hanno accolto bene. E la squadra la vedo di qualità e competitiva, già da qualche anno ha fatto buone cose, potrebbe essere una mina vagante”.

“Kean è cresciuto: ecco cosa mi auguro per lui”

Ha voluto sottolineare anche la crescita di Moise Kean, conosciuto da vicino ai tempi della nazionale: ”E’ maturato molto, l'anno passato ha fatto un salto di qualità forse è arrivato nella piazza giusta, speriamo possa ripetersi perché anche la Nazionale ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche”.

“In Serie A c'è una squadra che può fare molto bene”

Ha poi concluso: “Un’altra delle rivelazioni della prossima stagione potrebbe essere il Como, ha tutto per esserlo. Anche l'anno scorso ha espresso un bel gioco con calciatori interessanti e di qualità. Adesso ha fatto acquisti importanti, Fabregas è giocane e con idee"